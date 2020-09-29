桃園市議會29日一讀通過110年度總預算，歲出1386.77億元。(蔡依珍攝)

桃園市議會今一讀通過110年度總預算，歲出1386.77億元，成長158億，再創歷年新高，明起將一連11天聯席審查，國民黨團和無黨團都認為今年歲入歲出差短137億元，連年逾百億恐債留子孫，嗆聲必刪煙火式活動，不排除甲級動員嚴格把關。

桃園市長鄭文燦強調桃園正處在基礎建設的關鍵期，各項重大建設需要分年攤提預算，包括航空城軌道建設、亞洲矽谷計畫、各項公共工程也進入高峰期，資本門支出將近30％，是歷來最高、也是六都最高，強調預算結構主要支出在教科文跟經濟發展，符合桃園目前發展特色，且債務的成長幅度略有下降，中央挹注仍不足，會秉持財政穩健、開源節流、合理規畫公共建設期程、爭取財政挹注等，讓桃園的建設跟財政可以正向雙贏成長。

主計處長林世杰今在議會報告，明年度總預算歲入1249.77億元、歲出1386.77億元，差短137億元以賒借收入彌平，連同截至今年底未償債務預算餘額428.26億元，明年底預計未償債餘額達565.26億元，符合公共債務法所定上限。一讀通過後將展開11天的聯席審查，每天4局處逐頁審，經財政小組召集人林志強公開抽籤，將由主計處、人事處、政風處和新聞處打頭陣，10月20日二、三讀會。

「11天都甲級動員，早上、下午各點名一次！」國民黨團總召林政賢表示，未到的議員會在群組公布，強調預算連年攀升，希望錢花在刀口上，近日黨團都在加緊趕工審視不合時宜的地方，針對活動認為預算要跟去年持平，較去年增加的地方要嚴格審查，每天早上8點半黨團幹部會開會凝聚當天的共識，煙火式活動必刪。

「絕不接受煙火式活動！」無黨團結聯盟總召李家興表示，雖然鄭文燦高喊已自刪2、3次，仍會做好監督，強調桃園市議會優良傳統就是和諧，會以冷靜態度審查，部分局處預算將發動甲級動員，浮編項目一定會有所動作。

民進黨團總召陳治文則說，原則上鼓勵踴躍出席，目前沒有甲動的規畫，桃園已進入建設年，站在執政黨的立場，會在兼顧施工品質和財源穩健的前提下，藉由適度討論，全力支持建設預算和社會福利支出。

(中時 )