街口託付寶風波越演越烈，街口集團執行長胡亦嘉已多次槓上主管機關，金管會29日下午開鍘，下令街口投信解除胡亦嘉董事職位，同時將核處開罰300萬元。對於金管會的處分，街口集團回應指出，一律不接受不合理的裁罰，將透過行政救濟流程，向行政院提出訴願。

金管會稍早重手開鍘，胡亦嘉立即在個人臉書發文怒嗆金管會：「欲加之罪、何患無辭，台版國安法，獨裁統治」。街口集團則回應指出，「金管會曲解法規，用行政手段打壓本國合法經營業者，無視所有擺在眼前的證據，藉保護投資者為名義行使濫權之實，且未審先判，完全不符合民主法治的精神。」

街口集團表示，針對金管會的疑慮，街口與金管會前後數次的溝通，除了提供專業律師的意見外，就金管會無數的來函均於時限內完整說明回覆，相關往來的書面文件及會議資料均有紀錄留存，但卻遭到金管會無視，「並濫權對相關法律進行不當的解釋與認定，扭曲事實。」

街口發布聲明指出，將採取行政救濟，檢具與金管會間完整的往來溝通文件，在此請行政院正視金管會逾權的事實，以保障合法業者的經營權利。

(工商 )