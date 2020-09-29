為解決民眾生活金融痛點，遠東商銀搶進財金公司首波上架手機門號跨行轉帳服務的銀行，第一波共8家、9月30日上線，總計約4千萬個帳戶，可藉由手機號碼相互跨行轉帳，免輸帳號銀行及代碼，解決轉帳／收款等生活金融斷點。

根據國發會統計，去年已有46％民眾透過手機完成金融交易與服務，年成長10％，今年在新冠疫情爆發下，更加速數位金融服務發展。手機轉帳是最常使用的功能之一，但手機常有螢幕顯示文字太小、需查銀行代碼、帳號過長記不住、需不斷切換頁面輸入帳號、擔心輸入錯誤還要核對好幾次、每次轉帳必須再重新輸入一次帳號、擔心銀行帳戶資料外洩等痛點。

遠銀表示，手機門號跨行轉帳功能9月30日上線後，上述的痛點將可一次掃除，客戶只要將自己的帳號綁定手機，再經簡單二步驟即能完成。首先在遠銀APP中點選手機號碼收款設定，即會自動帶出在遠銀所留存的手機號碼完成綁定，再綁定個人的新台幣帳號後，確認OTP發送簡訊就完成了，綁定過程既快速、安全又安心。

一經綁定後，將不再需要給冗長的銀行帳號，只需提供手機號碼，對方只要是首波8家銀行的客戶，均可不需輸入帳號就可完成轉帳。遠銀指出，該行為使客戶更熟悉綁定與使用，在遠銀、Bankee社群銀行官網、FB粉絲團進行綁定步驟教學，幫助客戶解決轉帳、收帳時輸入帳號不便的痛點。

遠銀強調，客戶在APP中輸入對方手機號碼，就能清楚知道戶名、轉入銀行、手機號碼，此功能上線為客戶省去許多記帳號、打錯帳號的困擾與風險。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志認為，該行積極加入首波手機門號跨行轉帳功能上線銀行，就是希望能解決金融服務使用排名最高的轉帳服務，大幅提升客戶的生活金融便利。該行深耕數位金融，持續優化數位流程服務，目前離櫃率已推升至93.5％，在Bank 4.0時代，金融服務必須要走入民眾的生活場景，才能讓生活金融更便利又有效率，致力讓「滑金融」帶給客戶banking in your hand, anytime, anywhere的良好體驗。

(工商 )