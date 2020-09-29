白家綺29日出席蔡尚樺主持、由財團法人羅慧夫顱顏基金會舉辦的「好好長大記者會」。金鐘獎剛結束，她與曾莞婷、Gino、陳冠霖擔任典禮第一階段主持人，對於美中不足之處，她表示：「我不夠瘦，雖然大家都說我是最美麗孕婦，入紅毯五美很開心，但想想今年懷孕只有我一個啊，希望之後有機會，大家可以一起從公平起跑點出發，大家都對孕婦特別溫柔跟疼愛。」她笑稱孕吐雖嚴重，但金鐘那天身體彷彿全新，「寶寶很聽話，但隔天就又開始吐了」。

白家綺提及若肚中寶寶狀態穩定，她應該會一路工作到過年前，「這樣不會離開太久，希望媽媽可以理智進食，不要胖太多，再可以控制的狀態下，一定好好控制」。對於此次嚴重超時，得獎者發言冗長被指是一大原因，她認為「因為想要感謝的人太多，金鐘一直以來都有這個問題，但一輩子得個獎談何容易，最後有這結果應該也是沒辦法，如果是我，應該一分鐘也不夠講，看到那個提醒，還是會覺得有很多想講。」

蔡尚樺出席公益活動。（吳松翰攝）

而蔡尚樺與曾國城以《全民星攻略》成功拿下益智實境節目主持人獎，她笑稱那天男友也在台下與兩個閨密坐一起，一聽到她名字忍不住大叫：「蔡尚樺！」閨密說耳膜都要破了。她坦言自己當天在台下戴口罩全程默背感言，在台上緊張到快把曾國城的手握到瘀青，但回到家反而平靜下來，「我經濟實惠又好用！有跟經紀人說現在事業心爆棚，最好天天排工作，但她大翻白眼反而很想休息」。而美翻典禮的深V禮服則被媽媽笑虧：「妳看起來胸沒有很集中。」

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(中時 )