柯佳嬿以《想見你》2度奪下第55屆金鐘視后，在上台領獎發表感言時數度停頓，事後才坦言最近因好友黃鴻升驟逝，短時間還沒調適消化好情緒，得獎當時只覺得腦中一片空白，而經過2天的沉澱後，她29日在IG補上感言，並吐露沒感謝老公坤達的原因。

柯佳嬿在IG發文，表示典禮結束後，在家放空了兩天終於有點回過神，接著感謝一起拍戲的眾多工作人員，「我想再一次謝謝所有參與這部劇，一同走過的夥伴們，當然還有一起拍攝了五個月的劇組工作人員們，你們辛苦了。」也不忘提到對手戲最多的許光漢，以及施柏宇、顏毓麟、嚴藝文、張翰、大鶴等人，「因為與你們的碰撞和互動，我的角色才能更立體。」

柯佳嬿接著感謝喜歡《想見你》的觀眾們，真摯說道「謝謝你們的參與，並跟著我們一起走到終點。希望這個故事能帶給你們些什麼，那個什麼也能一直留在你們心中，成為你們的一部份。」

最後，柯佳嬿提到被許多人問「台上怎麼沒有謝坤達？」她不改幽默本性搞笑說：「因為他在家。」但也立刻補充「放心，對他的感謝，還有很多要說的話，我會親自跟他說。」同時逗趣稱萬一這些得獎感言全在台上說了，典禮可能會超時的更嚴重，「總之，今年的感觸太多還來不及消化，不過，我會一邊整理內心一邊好好過日子的。不管未來如何，往前走吧。」

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金鐘獎頒獎典禮結束，在家放空了兩天終於有點回過神。 我想再一次謝謝薛哥，芷涵姐，菲比，果綠，明萱，育聖，再一次謝謝小鈺姐，小倩姐，和神奇保羅。謝謝所有參與這部劇，一同走過的夥伴們，三鳳製作，福斯傳媒，結果娛樂，中視，衛視中文台，當然還有一起拍攝了五個月的劇組工作人員們，大家長黃天仁導演，你們辛苦了。我在台上忘了感謝最正校花孟潔，以及住在台南時互相照顧扶持的菀蓉、黛比、子揚，你們也辛苦了。 我覺得拍戲是大型的集體創作，每個環節都同樣重要缺一不可，我很榮幸這趟旅程是與你們一起，跟各位奮戰的日子很開心，大家都對這個作品充滿愛。 想見你的每個演員都是一時之選，換了誰都不行，也因為是你們，因為是這樣的組合，這部劇才會是現在大家看到的這個樣子。謝謝對手戲最多的光漢，柏宇，毓麟，藝文姐，張翰哥，大鶴， 因為與你們的碰撞和互動，我的角色才能更立體。和你們相處很簡單很開心，平時大家總是嘻嘻哈哈開玩笑，少有正經的時候，今天，認真的謝謝你們。 很多媒體朋友們一路看著我長大，也一路陪伴我成長，謝謝你們對這部劇的喜愛，謝謝你們懂得我很多玩笑話，謝謝你們為典禮熬夜到凌晨，一起彌留拍訪問到最後，辛苦了。 謝謝喜愛想見你的觀眾朋友們，謝謝你們的參與，並跟著我們一起走到終點。希望這個故事能帶給你們些什麼，那個什麼也能一直留在你們心中，成為你們的一部份。就好像角色之於我，也從此深藏在我心中的某個角落。 我感謝想見你而遇見的每一個人，感謝想見你帶來的一切。關於表演，我會繼續努力學習。表演以外的事，未來我會更勇於嘗試。 謝謝手機訊息及社群平台裡的每一個祝福，謝謝你們，我都收到了，很溫暖。在這邊要特別跟八三夭說一下，不好意思我單飛了，如果你們接受單飛不解散的話，再跟我聯絡。 然後，謝謝媽媽跟弟弟在我拍攝的時候幾乎完全沒跟我見面，謝謝你們的貼心（？），讓我更專心。 最後，有些人問我台上怎麼沒有謝坤達，我說，因為他在家。 放心，對他的感謝，還有很多要說的話，我會親自跟他說。 最後的最後，我要謝謝編劇簡奇峯和林欣慧，很謝謝你們寫出了這個充滿魔力又充滿魔性的劇本，我才有機會體驗，如此豐富又烙印進靈魂裡的角色旅程。 所有的一切都那麼珍貴，我會好好收進心裡，有空就想起。 以上感言，如果我提前準備，典禮好像會超時的更嚴重？ 總之，今年的感觸太多還來不及消化，不過，我會一邊整理內心一邊好好過日子的。不管未來如何，往前走吧。 only if you asked to see me, our meeting would be meaningful to me. 造型團隊 Make up: Lynn Chien Hair: Ethan Yao Stylist: Emma Yang & Joey Kuo 紅毯 Dress: @stellamccartney Jewelry : @bulgari Shoes: @giuseppezanotti #bvlgari #bvlgarihighjewelry#stellamccartney 典禮 Dress: @toni_maticevski @netaporter Jewelry : @bulgari Shoes: @giuseppezanotti #bvlgari #bvlgarihighjewelry

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(中時新聞網)

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