柯佳嬿以《想見你》2度奪下第55屆金鐘視后，在上台領獎發表感言時數度停頓，事後才坦言最近因好友黃鴻升驟逝，短時間還沒調適消化好情緒，得獎當時只覺得腦中一片空白，而經過2天的沉澱後，她29日在IG補上感言，並吐露沒感謝老公坤達的原因。

柯佳嬿在IG發文，表示典禮結束後，在家放空了兩天終於有點回過神，接著感謝一起拍戲的眾多工作人員，「我想再一次謝謝所有參與這部劇，一同走過的夥伴們，當然還有一起拍攝了五個月的劇組工作人員們，你們辛苦了。」也不忘提到對手戲最多的許光漢，以及施柏宇、顏毓麟、嚴藝文、張翰、大鶴等人，「因為與你們的碰撞和互動，我的角色才能更立體。」

柯佳嬿接著感謝喜歡《想見你》的觀眾們，真摯說道「謝謝你們的參與，並跟著我們一起走到終點。希望這個故事能帶給你們些什麼，那個什麼也能一直留在你們心中，成為你們的一部份。」

最後，柯佳嬿提到被許多人問「台上怎麼沒有謝坤達？」她不改幽默本性搞笑說：「因為他在家。」但也立刻補充「放心，對他的感謝，還有很多要說的話，我會親自跟他說。」同時逗趣稱萬一這些得獎感言全在台上說了，典禮可能會超時的更嚴重，「總之，今年的感觸太多還來不及消化，不過，我會一邊整理內心一邊好好過日子的。不管未來如何，往前走吧。」

(中時新聞網)