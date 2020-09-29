華碩全新5G旗艦手機ZenFone 7系列，自推出以來因著升級的翻轉前後三鏡頭的180度翻轉式相機，加上最新的高通S865＋處理器，在9月即登上安卓高階旗艦手機市占的第2名，而為了搶攻冠軍，華碩即在10月1日至31日推出優惠購機方案，像持ZenFone指定系列手機，至全台專賣店買ZenFone 7指定版，舊換新最高可現折5000、全通路及5大電信買ZenFone 7系列，線上登錄送1MORE Stylish真無線藍牙耳機、全通路及中華電信購買ZenFone 7 Pro，登錄送ASUS ZenGimbal三軸穩定器，預計10月底可達2.5萬台銷售目標。

另為了讓使用者深度了解ZenFone系列的手機隱藏功能及專業攝影技巧，今年再度推出「ZenFone翻轉 • 學堂」，10月中起將在全台巡迴開辦30堂，除了可學習翻轉鏡頭拍照密技及專業攝影技巧外，也將針對ZenFone 7全新升級的翻轉三鏡頭，設計更多應用實拍課程，讓用戶輕鬆拍出勘比單眼的絕美照片，參加者還可獲得ZenPower Pocket行動電源。

(中時 )