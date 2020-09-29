中職二軍總冠軍賽今（29）日開打，由味全龍對戰中信兄弟二軍，採5戰3勝制，首戰於屏東中信園區進行。此役雙方砲火猛烈，象隊先馳得點，4局龍隊一度超前，不過象隊展韌性，6局下陳偉漢轟出2分炮再度領先，終場則以7比6擊敗味全龍。

此役8局上，象隊陳偉漢擊出內野滾地球，一壘審判定出局，當時象隊已用完2次挑戰權，不過主審羅鈞鴻在象隊總教練林威助上前詢問後，決定使用7局後主動審視權。雖然維持原判，但龍隊總教練葉總相當不滿，上前理論後遭到驅逐出場，而他因氣憤難耐，便拿碼錶砸向主審，場面火爆。聯盟預定明日上午召開賽務部會議，討論後續懲處事宜。

黃衫軍2局上展開攻勢，面對龍隊先發投手郭郁政，5棒林明杰敲安打，黃韋盛、王政順也接連安打形成滿壘。接著黃稚峰高飛犧牲打，象隊攻下第1分，輪回開路先鋒陳偉漢敲出二壘打，比數3比0象隊領先。

味全龍在4局下吹起反攻號角，突破先發象投廖乙忠的封鎖，朱祥麟安打，5棒黃柏豪擊出中外野全壘打進帳2分；林旺衛、洪偉漢與全浩瑋接連安打，再添2分，把比數超前成4比3。郭郁政先發4局退場，之後開啟投手車輪戰。

兩隊你來我往，5局上象隊陳子豪擊出二壘打，再藉失誤跑回1分，追平比數。6局上陳偉漢轟2分砲要回領先，7局上王政順三壘打帶有1分打點，比數形成7比4。龍隊在7局下扳回1分，9局下吳睿勝從象隊後援投手陳柏豪手中轟出陽春炮，仍無緣改變戰局，終場中信兄弟二軍以7比6擊敗味全龍。

此役象隊陳偉漢4支2、含1轟，包辦4分打點，表現最佳，王政順也有3安打猛打賞演出佳績。

(中時 )