佳里國中新校舍結合佳里地區糖業、交趾陶傳統工藝的特色，建築色調鮮明。（台南市教育局提供／劉秀芬台南傳真）

佳里國中新校舍29日舉行落成啟用謝土典禮，由市長黃偉哲親自主持。（台南市教育局提供／劉秀芬台南傳真）

創校近一甲子的台南市佳里國中，諸多老舊校舍已達不到安全標準供學生上課使用，經教育局爭取教育部1億5257萬元經費改建，從規畫到施工、落成，歷經4年多時間，29日下午隆重舉行落成啟用謝土典禮，由市長黃偉哲親自主持，肯定相關人員的努力，讓佳里地區的學子享有優質的學習空間。

佳里國中新校舍採筏式基礎與綠建築黃金或鑽石級的環保設計，結合佳里地區糖業、交趾陶傳統工藝的特色，設計出鮮明的建築色調，地方對新校舍的落成啟用，都相當欣悅。

今天的典禮由佳里國中的弦樂團演奏迎賓舞曲揭開序幕，現場擺設總共360多桌豐盛的供品，場面盛大又熱鬧，到場的貴賓除了教育局長鄭新輝，包括市議員蔡秋蘭及多所高中校長、學生家長會長與地方人士均前來祝賀觀禮。

黃偉哲表示，佳里國中第三期、第四期的校舍總共有27間教室，建設得美輪美奐，而且幸好及早動工，如果是再晚一點動工，可能要工程經費要增加百分之二十，所以感謝校方與工務局及廠商，能夠如期如質完成校舍。

此次還有幼兒園的5間教室也都同時完成，黃偉哲也稱讚是花最少的錢，達到最好品質的工程，希望日後的公共工程都能有像這樣的品質。

(中時 )