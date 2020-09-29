近來因疫情緣故，興起Podcast風潮，反映了純粹的聲音表演，能帶給現代人更多想像空間。黃翊工作室共同創辦人、舞者胡鑑，近期為作品《有一個地方只有我們兩個人》，編創口述影像，讓視障人士以及其他觀眾，多了一種欣賞表演的選擇，可透過耳機裡的描述，聽見一部舞作的內容。

胡鑑表示，他為舞作編寫的口述影像文稿，多了一些舞蹈演出沒有的詮釋觀點，「這部舞作從情侶的接吻，談論人與人之間的關係，彼此牽制對方，舞蹈看起來很甜蜜，但在口述影像裡的內容，卻多了一種孤獨感的視角，聽起來就像是一個人，幻想著另外一個人，陪伴著自己。」

胡鑑出生於1984年，畢業於北藝大舞蹈系。《有一個地方只有我們兩個人》裡的雙人舞，舞者必須在一張地毯大小的空間裡活動，緊緊相依，其中包括長時間的接吻。

胡鑑表示，編寫口述影像的文稿，要讓聽者像是打開一本立體的有聲書，他採取加入大量形容詞，描述觸覺、形狀，期望激發觀眾的想像力，「像是舞者的扭轉動作，我會以『兩個人變成像是毛巾一樣轉在一起』，接吻的動作，我的形容是『親吻親到像是兩隻接吻的小魚』，試著以具象的方式，描述口述影像。」

過去為舞作《黃翊與庫卡》、《長路》編寫口述影像文稿的黃翊表示，團隊一直思考如何讓口述影像的品質更好，近期則開始使用具有聲音裝置的特殊眼鏡，讓觀眾體驗，「如果耳朵不被任何東西擋住，可以聽見口述影像的內容，又能聽到舞台現場演出的聲音，進而感受到現場空間，這是我們期待可以做到的事。」

29日在新北市藝文中心參與體驗的啟明學校學子表示，過去使用導覽機，耳機大多會塞住一邊耳朵，「但戴了有聲音裝置的特殊眼鏡，再傳到耳朵，聽了很滿意。」也有學子表示，一部作品的時間往往很長，「長時間配戴耳機並不舒適，現在聲音從特殊眼鏡傳到耳朵，讓聲音變立體了。」

(中時 )