罷免桃園市議員王浩宇案，日前進入第二階段60天連署期，要達標必須收集到3萬2千份連署書，總部近日憂心表示，距截止日只剩最後不到4天時間，但還差2千多份才達標，且上週連署因雨勢影響未如預期，因此發出「告急」訊號，不然王浩宇以後看見下雨天都會笑。

「罷免王浩宇」臉書粉絲團28日晚間發文稱，原本罷王總部計劃，在9月26、27日兩天，在各里徵求一波強力收件，原本預計能夠收超過3000份一舉達標，但由於下雨天，導致志工受阻，嚴重影響連署收件。經簡單統計後，還差2000多張才能達標，現只在突破三萬張的邊緣。

「罷免王浩宇」憂心呼籲，「別讓下雨天成為連署最大的阻礙，不然王浩宇真的以後看見下雨天都會笑」，「還有最後幾天時間，讓我們一股作氣推第二階段連署達標🏋，進入第三階段用民主投票決定他的去留，二階連署差你一張，手上的連署書趕快回娘家，倒宇天光為中壢做件對的事」。

網友也紛紛留言表示，「罷起來，中華民國不需要全國不分區議員」、「中壢鄉親大家加油」、「可能要去活動里民中心之類演講，讓他們下決心去簽署」、「中壢朋友們，趕快把握機會」、「一起為光榮的中壢加油，大家勇敢的踏出這一步」。

(中時新聞網)