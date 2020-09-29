歐美國家從三、四十年前就開始推動影視、表演藝術的口述影像，近來火紅的平台網飛（Netflix），裡頭有不少影劇作品，就可切換成口述影像模式，提供不同的欣賞方式。

長年擔任電影口述影像、曾為《黃翊與庫卡》口述影像配音的配音員曾允凡表示，口述影像的呈現方式，仍在發展中，「藉由一部部作品的呈現，可不斷做調整，我期許自己盡量可做到客觀陳述，但又不失藝術性。」

曾允凡舉例，電影的口述影像，已有對白可幫助觀眾理解劇情，「口述內容主要根據影像素材，整理表達的內容，但不主動為觀賞者詮釋劇情，畢竟對每段劇情的感受，是很個人的事情。」

但舞蹈的口述影像，曾允凡則是試著讓自己化身成另一名演員，像是她為《黃翊與庫卡》口述影像時，就讓庫卡這個角色有一個特定的聲音，「我演出的方式，就是我的聲音。」曾允凡說，配舞蹈作品時，也需要搭配舞作配樂，「我的語調會隨著音樂起伏，而不是像導覽一樣平穩，但仍是不可以搶了舞蹈的角色，舞蹈才是主角。」

據了解，台灣表演藝術界的口述影像，除了有黃翊的《黃翊與庫卡》、《長路》，今年開始，雲門舞集、無垢舞蹈劇場、唐美雲歌仔戲團、國光劇團，也開始嘗試製作口述影像，為視障朋友與其他觀眾，提供另一種欣賞的選擇。

(中時 )