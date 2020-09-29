米可白在黃偉哲市長的帶領下大啖台南美食，卻不斷被熱情民眾要求合照。（台南市政府經發局提供）

米可白和黃偉哲市長示範防疫距離。（台南市政府經發局提供）

米可白和黃偉哲市長示範防疫距離。（台南市政府經發局提供）

米可白擔任防疫大使宣導戴口罩。（台南市政府經發局提供）

米可白擔任防疫大使宣導勤洗手。（台南市政府經發局提供）

七月才證實已離婚一年的米可白，沒有因為婚變而停下工作腳步，形象清新、人氣不減的她，除了專心投入台視新八點檔《一個屋簷下》拍攝，日前還擔任台南市政府的防疫大使，拍攝兩支防疫宣導短片，並專程抽空南下，在台南市長黃偉哲的陪同下到幾間台南知名的在地美食品品嚐屬於台南的特有風味，一併向民眾推廣到台南使用三倍振興券可以抽獎的大利多！街頭拍攝過程中，米可白和黃偉哲市長還因為人氣太旺，頻頻被粉絲認出，跑來要拍照簽名。

拍攝過程中，米可白發現黃偉哲市長真的超愛甜食，在知名的江水號冰店裡，竟然朝著已經有滿滿煉乳的芋頭冰又淋上爆多的煉乳，讓她看得瞠目結舌，覺得真是一位很可愛真性情的市長！她說，這是她第一次跟政府官員相處這麼久，原本還有點怕怕的，沒想到兩人一見面，市長就很熱情，相處一整天下來，更覺得很像是爸爸在照顧女兒、帶著女兒四處玩，讓她感覺很放鬆。

最令她印象深刻的是，在有「台南意麵王」之稱的福榮小吃店吃手工意麵時，市長還把沒吃完的麵和食物打包，「我覺得這是很棒的事！因為我們不吃完也是丟掉，選擇把東西帶回去、不浪費食物，真的很值得大家學習！」因為她自己也是有把吃不完的食物打包的習慣，看到有同樣惜物習慣的市長，更是覺得很有共鳴，「我立馬被圈粉！回來馬上加入市長的粉絲團！」

米可白還透露，她拍攝前一天晚上才在臉書發文po出愛犬黑寶的照片，結果心細的黃市長就在拍攝當天空檔，託人專程帶她去藍晒圖文創園區要請她挑選寶貝狗狗的禮物要送她，雖然在抵達後才發現寵物用品店當天沒開門，但她已覺得市長這樣貼心的舉動真的很暖心！

米可白笑說，當天她本來只帶著一個小背包南下，但在拍攝過程中一直收到店家的禮物，市長也準備了好多台南特產送給她，最後回台北不但滿載而歸、還有整箱的台南農特展打包貨運送上台北給她，讓她直呼台南人真的很熱情！

(中時 )