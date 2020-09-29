前樂陞負責人許金龍涉違約交割案，從2016年遭收押迄今，高等法院27日讓他以2500萬元現金、人保1.75億元交保，並限制出境、出海8月，每天須到警局報到。許今6時許完成手續，晚間步出台北看守所時，面對媒體都沒有回應。

許金龍被控於2016年以百尺竿頭併購樂陞為由，坑殺2萬投資人，不法獲利40億7023萬多元，一審判刑18年、併科罰金1億元，二審改判12年、併科罰金1億元，案經最高法院發回，現由高院更審中。

高院去年2月裁定許金龍以2億元交保，許的姊夫一度出錢保釋，但事後反悔聲請退保，許又被押回看守所。今年6月，高院同意許提出現金5000萬元、人保1億5000萬元的交保條件，但許仍然籌不到。

許金龍日前再聲請交保，指他只能湊到現金2500萬元，人保部分包括姊姊及2名友人，3人名下財產價值合計逾2.2億，高院考量他自2016年9月30日案發迄今已羈押逾3年，裁准降保至2500萬元，並出具1.75億元人保，但須每天到派出所報到。

(中時新聞網)