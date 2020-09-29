賓士C450市價高達300萬元以上，王男粗估維修費應高於10萬，保險公司卻說賠償金額有限，有可能無法全賠。（姜霏攝）

22歲王姓男子27日晚間6時許將賓士愛車停放至桃園區三民路三段前的停車格，進出附近店家不到3分鐘，發現停車位旁的樹木重擊愛車，就連變電箱也被路樹壓倒了，王男求助無門，怒言如果行人路過被樹狠砸後果不堪設想。

王姓男子27日從蘆竹南崁開車行至三民路三段，停在某百貨前的停車格，進入商店不到3分鐘的時間就聽到店員在呼喊，出去一看發現路樹倒下來壓到變電箱，直接撞擊賓士車，右前燈及鈑金全都被撞凹，王男當下立即報警，但警方告知只能協助採證，需自己求償國賠。

王男28日詢問保險公司後，保險公司也坦言求償的額度有限，不一定能全賠，王男苦喊去年才剛買車，市價高達300萬以上，光是大燈就需要3萬元維修，估計全車妥善修理需花10多萬元，王男強調，當天只下了毛毛雨也沒有強風，樹木疑似遭嚴重蟲蛀才會導致此情形發生。

王男29日一早向相關單位求助，但卻只得到官腔回應，並未承諾王男處理該事件的期限，肇事原因也尚未說明，王男抨擊，如果當時停放的不是車輛，而是有行人走過，樹木無故砸下來，甚至連變電箱一同壓垮，豈不是造成民眾生命危險，強調該單位應嚴格檢討並檢查路樹的品質。

(中時 )