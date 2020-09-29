台灣電力股份有限公司大潭發電廠及華亞汽電股份有限公司華亞汽電廠榮獲桃園市環保局「空氣污染物減量優良廠商」獎項。（姜霏攝）

桃園市空氣品質維護及改善工作績效展現成果，連續11年榮獲直轄市組特優，細懸浮微粒管制去年刷新桃園市歷史紀錄，環保署全國標準為18μg／m3，桃園市去年PM2.5平均濃度降低至15.1μg／m3，今年截至8月更降至14.7μg／m3。

空氣品質保護科長張書豪表示，環保局自2015年開始針對排放量較大的廠家進行協談，盼工廠能升級設備，降低排放量及汙染量，透過提升廠家環保企業的形象鼓勵工廠升等，去年協談的廠家共有8家，今年再度增加6家，去年總共減少主要空氣污染物排放量SOX為102噸、NOX為861公噸。

張書豪說，桃園市目前設有31處空氣品質淨化區，去年全數已由企業、社區等25個認養單位共同參與認養，透過植物的生理特性，吸收二氧化碳、污染氣體、減少塵埃與懸浮微粒、調節空氣中之溼度和溫度等達到淨化空氣、提供休閒、生態與環境教育和資源永續利用之目的。

桃園市長鄭文燦29日親自表揚40名108年度配合市政府推動各項空污管制的績優單位，他提到，環保局積極透過推動汰舊換新政策，於近3年淘汰的二行程車輛約3萬3千多輛，目前約僅剩3萬6千輛，佔比率為2.9％，已為六都佔比最低。同時也為未來設定目標，盼桃園市空氣盒子能新增至1000個，空氣品質淨化區能由31處擴增至100處，且廟宇的空汙減量也是一大目標。

(中時 )