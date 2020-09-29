桃園市空氣品質維護及改善工作績效展現成果，連續11年榮獲直轄市組特優，細懸浮微粒管制去年刷新桃園市歷史紀錄，環保署全國標準為18μg／m3，桃園市去年PM2.5平均濃度降低至15.1μg／m3，今年截至8月更降至14.7μg／m3。
空氣品質保護科長張書豪表示，環保局自2015年開始針對排放量較大的廠家進行協談，盼工廠能升級設備，降低排放量及汙染量，透過提升廠家環保企業的形象鼓勵工廠升等，去年協談的廠家共有8家，今年再度增加6家，去年總共減少主要空氣污染物排放量SOX為102噸、NOX為861公噸。
張書豪說，桃園市目前設有31處空氣品質淨化區，去年全數已由企業、社區等25個認養單位共同參與認養，透過植物的生理特性，吸收二氧化碳、污染氣體、減少塵埃與懸浮微粒、調節空氣中之溼度和溫度等達到淨化空氣、提供休閒、生態與環境教育和資源永續利用之目的。
桃園市長鄭文燦29日親自表揚40名108年度配合市政府推動各項空污管制的績優單位，他提到，環保局積極透過推動汰舊換新政策，於近3年淘汰的二行程車輛約3萬3千多輛，目前約僅剩3萬6千輛，佔比率為2.9％，已為六都佔比最低。同時也為未來設定目標，盼桃園市空氣盒子能新增至1000個，空氣品質淨化區能由31處擴增至100處，且廟宇的空汙減量也是一大目標。
(中時 )
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