台北曲藝團長葉怡均帶領南崁國小的學生於「崁崁兒談記者會」中演出一小段教師節祝賀詞。（姜霏攝）

因應108課綱上路，國中歷史科目刪減了「三國史」、「楚漢相爭」等內容，引發許多學者及老師堪憂，桃園市文化局補助台北曲藝團駐地桃園，結合12生肖與三國人物的故事，將於今年10月至12月以相聲、說書的方式在南崁兒童藝術村駐點演出。

台北曲藝團長葉怡均說，選定南崁兒童藝術村作為駐點，是因為該地是為兒童打造的專屬藝文空間，能夠以相聲、快板、說書等形式講述三國人物與生肖間的軼聞趣事，例如「曹操對關羽青睞有加，與生肖也有關係？」藉由幽默的故事內容，改善親子關係、增進情感溝通，培養在地居民的藝文習慣。

葉怡均表示，國中課綱將三國故事刪除十分可惜，人們可以透過過去的歷史及人物的性格，去探究他們造成的悲劇及喜劇，學生能夠藉由歷史當作借鏡，學習到許多做人處事的道理，但既然目前政策已定，只能用自己的方式深耕歷史文化，他提到，身為一個說書者可以透過說三國故事的方式，教導孩子歷史的背景，雖然文化局僅補助2個月的活動演出，但未來將規畫更長期的三國說書內容，提供孩子補充文化知識的管道。

南崁兒童藝術村館長黃信彰說，發展藝文活動剛開始的售票一定相當不理想，居民沒有接觸過這樣的文化表演便沒有參與的意願，同時也需培養使用者付費的習慣，但經由頻繁的活動演出，一段時間後便會成為民眾的注目對象，養成「基地感」的概念，當他們想要帶小朋友看表演時，就會直接聯想到南崁兒童藝術村。

(中時 )