進駐台南市學甲區老塘湖藝術村的知名畫家匡乙，3個多月以來努力臨摩世界名畫蒙娜麗莎，作品29日正式公開亮相，中秋連假及雙十節連假期間將在老塘湖藝術村開放參觀。

有創舊藝術大師之稱的手指畫家匡乙說，在世界名畫家中最崇尚的畫家為達文西，因有西方文藝復興的時代背景代表，畫中又有密碼的玄機，是超難畫的世界名畫之一。

匡乙表示，因為該名畫已有約500年的歷史，畫面上已有一些陳舊的歷史班駁，又有不清楚的山水背景畫中畫，實在要費心神去整理，因此花了3個月的時間作畫。在畫山水時，把不清楚的部分用東方手指潑墨畫法去完成，在有歷史痕跡部分，用創舊畫法，使作品更接近原作的感覺。

匡乙也說，蒙娜麗莎有個特色，臉部表情上，近距離看，遠距離看，是不一樣的表情，左方看過去的微笑，與右邊看過去的微笑靦腆，也是不一樣的結果，實在是高難度的挑戰，乾脆把畫放在床邊，日夜不分的研究畫法。

匡乙說，他自己是擅長油畫，而且是以手指來做畫，對於細緻的古畫以及早期都是礦物顏料調色，的確是有些困難，面臨很大的挑戰，尤其是比較細緻的線條，他以樹枝畫畫的方法來克服。

有興趣的民眾，可以趁著中秋雙十連假遊台南，造訪學甲區祕境「老塘湖藝術村」，除了可參觀匡乙畫作館，藝術村還有古厝、老建築，紅磚圍牆伴碧綠湖景，登上舊船遊湖賞景，更是意境十足。

(中時 )