空軍晚間表示，今天共軍兩架次運8反潛機進入我西南空域，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。

共機自16日起至24日止共有46架次擾台，其中數度飛越台灣海峽中線。根據國防部近期公布大陸戰機擾台的資料顯示，從本月16日起至24日止共有46架次近台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟6、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟6，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次。

軍方現仿照日本防衛省，若有共機進入我西南防空識別區以及海峽中線，即會於當日官網「即時軍事動態」專區發布，若未發布，代表共機當日未越界或越線。

國防部今晚9時許在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據國防部公布的動態路線，示意圖與照片，共軍有兩架次的運8反潛機進入我西南防空識別區；運8反潛機近日多次在西南空域活動。

(中時 )