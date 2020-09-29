一般貨櫃船公司在第四季很少開新航線，德翔海運看好今年疫後市場需求，為提供客戶完整綿密的亞洲/印度區域運輸服務，29日宣布將自10月26日起，聯合X-PRESS FEEDERS與高麗海運株式會社（KMTC）共同開闢華中-西印度航線（CWX），並升級澳洲航線船舶，進行汰小換大，迎接澳洲旺季的到來。

德翔總經理涂鴻麟指出，印度雖然遭新冠肺炎疫情重創，但因印度市場大，需求還是很高，新航線CWX分別由德翔投1艘、X-PRESS投4艘、高麗海運株式會社投1艘，總計6艘全貨櫃輪，每艘可裝載4,250箱（20呎櫃）。

船隻依序將泊靠上海-寧波-蛇口-新加玻-巴生港-那瓦西瓦-喀拉蚩-蒙德拉-可倫坡-巴生港-香港-上海，連結亞洲與印度，並與現行AIS、CIX、CIX2、IFX印度航線串連起東、西印度至亞洲共5條航線的航運服務。

另德翔為再度強化亞洲區間服務網絡，提升亞洲航線運送品質，將於2020年10月16號起升級現有的中國/澳洲/台灣航線（CAT）船舶，船舶會從現在4,200箱升級到5,000箱。

涂鴻麟指出，南半年目前已經進入春夏旺季，公司藉由澳洲線船舶汰小換大，於中國/澳洲/台灣之間，提供客戶每週更便利、更優質之運送服務。航線彎靠港口包含寧波-上海-蛇口-高雄-墨爾本-雪梨-布里斯本-高雄-寧波。

另德翔新購入船舶德翔馬尼拉已於9月1日在香港交船。公司指出，這艘船很適合靠泊東南亞港口，特別是胡志明港，船隻與目前的「德翔台中輪」同型，2007年由日本內海船廠建造，船況整體維持得不錯，在低價購入的情況下，經過整修，未來營運的操作成本比目前市場上租入同型船可節省日租金約2,000美元。

新購船總長199米，型寬32.2米，可裝載1,904箱。德翔將先安排服務一航次的華南-菲律賓快船航線（CPX SERVICE），預計9月25日從南沙、蛇口、香港裝載直達馬尼拉卸櫃，10月10日從香港北上開始長期服務於德翔海運的華北-胡志明航線（NCX 2 SERVICE），一次往返航程為21天，依序泊靠：天津-大連-青島-上海-香港-蛇口-胡志明-香港-天津。

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