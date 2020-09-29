台電表示，台中電廠友善環境再進擊，10月1日起正式進入「減煤減排4.0」時代。由於供電情勢更趨穩定，自10月1日起進入空污季後，台中電廠正式執行「擴大自主減煤方案」，空污季期間不但限制全廠運轉機組數，甚至進一步限制實際發電量。台電強調，從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」，到「擴大自主減煤」，台電遵守對民眾的承諾，年年加強改善作為，台中電廠空污排放量5年來已減少超過5成，中部地區PM2.5今年1至8月平均濃度為歷史最佳。台電感謝台中市盧秀燕市長，今天透過臉書肯定中部空氣品質改善「為歷年最佳」，正如台中市盧市長所言，改善空品「已逐漸展現效果」。台電用實際作為，證明「穩定供電」與「環境保護」可以雙贏。

台電說，台中電廠目前採取「空污季運轉8部，非空污季運轉9部」的運轉模式。今（109）年10月起進入空污季後，將進一步執行「擴大自主減煤方案」，最多運轉機組數從原先承諾的8部機組，進一步減少為7部機組。此外更進一步限制總發電量，不超過6部機滿載發電量330萬瓩，與過去空污季8部機運轉發電量440萬瓩相較，等於再減少2部機組的發電量。

台電指出，供電情勢自去年起逐步趨於穩定，去（108）年苗栗通霄電廠161kV輸電線路完工升級、今（109）年通霄電廠345kV超高壓輸電線路完工送電，給供電穩定注入強心針，自去年7月迄今，已持續一年以上維持供電燈號綠燈。因此台電在確保供電無虞的同時，更有信心可以為改善空氣品質做出貢獻。

台電也表示，事實上，從106年開始，台電便一直努力兼顧穩供與環保。106年開始，台電配合環保署空品預警進行降載，只要不影響供電，在空氣品質不良的時候，盡量讓火力機組降載。總計台中電廠106年11月至今（109）年8月，共降載1056次，減發超過120億度電。

台電補充，從配合空品預警降載的「減煤減排1.0」，台電進一步確立台中電廠空污季不特定機組停止運轉、限制全廠運轉機組數的模式，進入「減煤減排2.0」，空污季只運轉8部機組。從107年起，台中電廠10部機組同時運轉的天數較前一年減少近4成，去（108）年10部機組同時上線運轉的天數更是歸零，正式告別「全廠火力全開」的時代。

(工商 )