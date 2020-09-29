台電29日表示，台電業務能否順利推動，影響國家能源政策的執行與民眾用電權益維護，過程中常常面臨法規面的問題。為了順利推動業務，台電今（109）年開始，與檢察、廉政與調查三大司法機關，建立「業務透明溝通平臺」。透過定期拜會、座談會，以及資訊交流等方式，一方面讓台電在推動採購等業務過程中，司法機關提供專業法律意見，讓台電可以合乎法規要求，另一方面在面對竊電等違法情事時，可以透過與司法機關合作，即時遏止，維護絕大多數用戶的權益。

台電說，台電與檢廉調三大司法機關建立溝通平臺，並規劃於北中南三地舉辦「促進業務透明座談會」。中區與南區座談會分別於7月22日、8月5日在高雄與台中舉辦。北區座談會周二在台電公司登場，除了邀請法務部政務次長陳明堂親臨外，檢廉調三大司法機關首長更齊聚一堂，包括臺灣臺北地方檢察署檢察長周章欽、法務部廉政署署長鄭銘謙，以及法務部調查局臺北市調查處處長劉復興，各就其執掌提供專業意見，並與台電公司內負責採購及查緝竊電等單位進行意見交流。

台電指出，台電肩負穩定供電之任務，配合政府能源政策推動各項重大電力建設，過程中必須依法執行採購工作，常需要專責司法機關提供意見協助，才能順利且迅速推動工程，達成能源轉型的任務。透過「業務透明溝通平臺」的運作，台電推行重大工程時，可以與相關司法機關建立聯繫，一方面由司法機關提供專業法律建議，一方面如果在採購過程中察覺有違法疑慮，也可快速通報司法機關。

台電也指出，台電另一項常涉及法律問題的業務，也就是竊電或偷電纜等破壞電力設備的問題。以竊電為例，用戶竊電不只是台電電費收入減少的問題，更可能造成因其他饋線超過負載造成停電事故，影響其他用戶。目前台電各地區營業處均與地方警察機關建立查緝竊電的聯繫管道，未來更將透過與三大司法機關合作，加強對竊電等不法行為的即時嚇阻，以維護合法用戶的權益。

台電強調，透過與檢廉調三大司法機關的交流互動，提供台電寶貴的法律意見，讓業務推展能更順利。未來台電也將透過舉辦溝通座談會，或是定期拜會，維持與各轄區內檢廉調司法機關之資訊暢通及合作無間，共同努力為民眾建立更公平、更安全、更穩定的用電環境。

(工商 )