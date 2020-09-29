全台灣每年第一場馬拉松賽事，總是被賽事冠名贊助商渣打拿下！「2021渣打臺北公益馬拉松」即將於2021年1月24日開跑，今（9月29日）下午4點起開放一般報名，主辦單位估計，約近三萬名額會再度出現秒殺，第一波早鳥報名1萬2千個名額在開放報名4天內即已全數額滿。

受到疫情全球大流行的影響，今年不僅出國不易，許多國際賽事也紛紛宣布停辦或延期，堅定舉辦的「2021渣打臺北公益馬拉松」更顯得彌足珍貴。「2021渣打臺北公益馬拉松」不僅是全球渣打八大馬之一，也具備AIMS/IAAF賽道認證，參賽成績可被世界六大馬承認，讓跑者在前進馬拉松殿堂的道路上步履不停。

主辦單位表示，將此場規劃為多元賽制，不論是希望能透過全半馬等長距離賽事突破個人成績的專業跑者，或是想和朋友共同挑戰自己、為公益而跑，也有短里程13公里及2.5公里的選項，讓不同需求的跑者都有機會站上賽道。同時，首創戰隊活動，由奧運國手張嘉哲、時尚名人莫莉分別擔任「超級戰隊」與「時尚戰隊」隊長，率領跑者突破自我，「Never Give Up勇不放棄」。

張嘉哲表示，「過往每一次參加馬拉松的機會，都讓我格外珍惜」，今年是充滿變動的一年，他更是重視；時尚戰隊隊長莫莉也說，「對我來說，今年還可以到戶外跑步，是一件很幸福的事！」她鼓勵過去沒有跑步習慣的人，也可以將『2021渣打臺北公益馬拉松』作為自己迎向跑步新生活的起點。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳指出，2020年『渣打臺北公益馬拉松』首度開放跑者報名時自由捐款，即有近2千名跑者熱烈響應，募得善款超過新台幣250萬元，展現對於賽事公益精神的高度認同。2021渣打臺北公益馬拉松也將持續透過賽事捐款投入Futuremakers全球公益計畫，不僅跑者報名費中將有一部分將作為Futuremakers全球公益計畫經費來源之一，2021渣打臺北公益馬拉松在賽事報名時，也開放跑者自由勾選公益捐款。

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