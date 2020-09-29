火腿鬥士隊台灣球員「大王」王柏融本季首轟今（29）日出爐，是1支兩分全壘打；距離上一轟已有1年3個月又16天之久，相隔473天，而這也是他日職生涯的第1支代打全壘打。此役他2打數有1安打，即2分全壘打，有2分打點，打擊率上升至2成03。

王柏融是8局下被派上場，代替樋口龍之介打擊。無人出局，一壘上有擊出安打的大田泰示，比數3比0羅德隊領先。王柏融在球數2好1壞後，瞄準羅德隊先發投手石川步一顆143公里的內角速球，奮力打成右外野全壘打，有2分打點，把比數追到2比3，只落後1分。

9局上羅德又攻下1分，取得4比2領先，下半局火腿先扳回一城，2人出局一、二壘有跑者，輪到王柏融打擊，有機會再做一次英雄。只見他在1壞球後瞄準一顆150公里速球，打成一壘平飛球被接殺，並且3出局結束比賽，相當可惜！

最後羅德隊石川步拿下勝投，戰績7勝3敗、自責分率4.20，益田直也第25次救援成功、自責分率2.17。敗投是火腿隊上澤直之，戰績7勝4敗、自責分率2.37。

(中時 )