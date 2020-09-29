日前，川普自誇獲得2021年諾貝爾和平獎的提名；如今，就在首場美國總統大選辯論前夕，川普的對手拜登也獲得和平獎提名。兩人除在總統大選廝殺外，2021年諾貝爾和平獎亦成競爭的「另一戰場」。

據英媒報導，英國工黨議員克里斯·布萊恩特（Chris Bryant）當天提名拜登成為2021年諾貝爾和平獎的候選人。布萊恩特稱，在美國遭遇動盪政治局勢時期，拜登致力於對話溝通和政治性辯論，起到了緩和局勢的作用，理應獲得提名。

布萊恩特強調：「當美國的城市陷入火海，民眾互相攻擊指責時，拜登起到了安撫人心的作用」，布萊恩特解釋：「槍可以讓一顆心停止跳動，但適當的話語卻可以打動許多人的心，而這些人的心可以改變世界」。

布萊恩特是英國下議院外務委員會成員，同時也是下議院標準和特權委員會主席。

根據諾貝爾提名人資格，作為英國下議院議員，布萊恩特可為拜登進行提名。而川普是被一名挪威國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）提名，理由是川普在以色列和阿聯酋（UAE）最近達成的和平協議中扮演的關鍵角色。

(中時新聞網)