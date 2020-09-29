為回收債權，合庫加速處份遠航擔保品進度，其中最受市場矚目的北市精華區5筆擔保品，將在10月21日標售，特別是法院對5筆擔保品所對外公告的總底價高達12.46億元，比合庫原先鑑價估值高出50％，據了解，已有4位潛在買家表達對承接擔保品的興趣。

合庫金董事長雷仲達指出，合庫遠航擔保品在北市精華區共有5筆，已確定會在10月21號標售，法院訂定底價為12.46億，是合庫內部鑑價結果的1.5倍，對於先前台南、高雄兩筆遠航擔保品處份告捷，雷仲達表示，兩筆擔保品處份金額為1.2億元，依照抵押權比例，合庫可獲配1.03億元。

據了解，受惠於台商回流效應所帶動的市場買氣，台南及高雄的擔保品分別以一拍、二拍完成標售，其中台南的標售結果更驚人，受惠於台商回流帶動房地產價格上揚，1,200多萬元的底價，結果最後拍出2,168萬元的價格，比底價超過近1倍之多。

據了解，即將在10月21日登場法拍的合庫遠航擔保品，5筆分別座落在台北市館前路、龍江路、南京東路、四維路、八德路等精華地段，其中館前路的擔保品即鄰近土銀總行，合庫內部對這5處擔保品的鑑價，分別為2.31億、3.71億、0.94億、0.54億及0.75億，現在法院開出底價比合庫鑑價結果高出5成。

檢調在對於遠航風暴的起訴書上，僅提及合庫位於淡水小坪頂的擔保品，但其他包括北市、台南、高雄等市區不動產均未提及，如今繼台南、高雄擔保品賣出之後，北市精華區的上述5筆擔保品即將在10月21日登場，標售結果也受金融圈高度矚目。

倘若北市精華區在下月21日一拍就能賣出，目前合庫對遠航的總債權金額為20.57億元，合庫近4年來，已對遠航收取2.4億的利息，並獲還本2億，因此實際上待回收的債權其實已不到20億，就可以損益打平。

據了解，當年遠航來向合庫借款，出具第一戴維斯對不動產擔保品的51億鑑價結果給合庫，結果合庫內部僅給30億估值據合庫內部評估，若這次順利標出北市擔保品，合庫依抵押權分配比例，應可獲分配8.3億元，再加計先前台南、高雄擔保品處份，共可獲配9.33億元，已可回收將近一半的債權，至於淡水小坪頂包括105處房地及2筆土地的擔保品，合庫108年5月鑑價共有約20億元，倘若能以打對折賣出，屆時將可望進而回收全體債權。

(工商 )