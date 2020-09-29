國內最大統包商營造廠中鼎工程（9933）29日指出，至9月25日止，工程新簽約金額新台幣1,273億元、在建工程金額2,858億元，已雙創歷年新高。

中鼎統計，新簽約金額，其中占比約86％、1,090億元屬於綠能及低碳工程。

在建工程，則以環境占31％最高，其次為電力25％、煉油石化17％、天然氣11％。

由於受到疫情影響，全球各國家封關，原本許多今年要開標的工程因此遞延，所以，今年以來新簽約金額當中，台灣最多占96％、中國大陸占2％、東南亞占1％、美國占1％。

中鼎指出，新簽約工程的綠能及低碳工程，主要包括南科再生水廠DBOO專案、麗威（達德）觀音風場水下基礎轉接段設備製造、興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程、中油第3座液化天然氣接收站氣化設施統包工程、台電台中電廠液化天然氣接收站氣化設施統包工程、彰濱工業區資源化處理中心BOT專案等。

(工商 )