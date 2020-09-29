中秋節即將來臨，民眾經常在此時吃月餅、柚子，日前才有醫師呼籲，若是有在吃降血脂、血壓藥的人，要避免同時食用柚子，否則容易產生毒性，另外，有毒理專家也指出，7種水果吃了之後，就算間隔一段時間才服藥也不能完全避免不良反應。

毒理專家招名威在臉書上提到，一般人都知道有吃降血脂、降血壓藥的人要避免同時服用葡萄柚，，但柚子其實也含有和葡萄柚一樣的「呋喃香豆素(furanocoumarin)」成分，該成分會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，至少50%以上的功能。

招名威說明，許多藥物皆由這個酵素代謝，若藥物無法被代謝，造成藥物在血中的濃度大幅升高，就像藥物會在我們的血液中流竄似的，但短時間內也無法排出體外，不良反應或造成毒性的機率就會大增。他也以Statin類藥物舉例，沒有什麼特殊併發症的三高患者，一般來說都會服用這類處方藥物，而此款藥物就需要透過CYP450 3A4酵素代謝，所以吃文旦柚子又配藥很危險。

招名威補充，呋喃香豆素這種成分可能會抑制藥物代謝長達數小時，有些種類出產的呋喃香豆素作用甚至可以到兩三天，即使間隔服藥也無法完全避免。這些水果不僅有葡萄柚和柚子，還包含文旦、大白柚、西施柚等也都屬於柚類，另外還有苦橙和萊姆都也有可能會產生相似的藥物交互作用。

招名威警告，柚子除了別和Statin類藥物同時吃之外，分開吃也只是讓副作用發生的機率降低而已，絕對不會是零，文獻就指出，葡萄柚汁最長可抑制CYP450 3A4持續長達24小時以上，若只喝一杯250毫升的葡萄柚汁，至少也要過3天才能完全恢復腸道中的酵素活性。

(中時新聞網)