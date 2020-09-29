網友貼出自己在全聯買到的秘製雞胗，直說非常適合當下酒菜。

全聯販售物品種類繁多，從生活用品到生鮮蔬果應有盡有。日前就有網友分享，自己在全聯買了一盒「秘製雞胗」，結果一吃讓他驚訝表示，「怎麼這麼好吃！」更說非常適合當下酒菜。但就有網友表示，全家和7-11的雞胗也不遜色。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一盒雞胗的照片和網友們分享，並興奮的說道，「這怎麼這麼好吃，真的是下酒菜無誤！」只見照片中一盒滿滿的雞胗再加上些許調味，看起來相當可口。

不過，也有網友表示，「我覺得全家的雞胗也蠻好吃的」、「我覺得小7的雞胗比較好吃。」而其他網友則分享口感，「嫩不卡牙，肉質很彈」、「我覺得雞胗滷的太軟了」、「口感不硬，我還覺得太軟了。」另外不少網友也推薦同系列商品，「豬耳朵也很好吃」、「鴨翅也好吃，回購無數次了」、「牛肚很好吃，常常買不到！」

此外，也有賢慧的媽媽們分享自己的料理雞胗的方式，「擠2顆檸檬加上洋蔥、辣椒和少許糖，拌勻即可，老公說好吃」、「加自己炒的蔥油更棒」、「我都會再切薄一點，加小黃瓜絲更清爽。」

(中時新聞網)