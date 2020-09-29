台北網球中心破爛不堪，許淑華轟不顧民眾安危。（許淑華提供／吳康瑋台北傳真）

台北網球中心為2017年市府新建的場館，但蓋好至今才過了3年，整個球場就到處充滿補釘，市議員許淑華29日指出，球場耗費19億資金來打造，但現在卻到處破爛，選手及網球協會都向她反應，場地滿地補釘恐怕導致選手受傷，更無法使用，但體育局卻因網球中心是委外OT營運案，為避免圖利廠商的嫌疑，就不編列經費整修，更讓她痛批不把民眾安危放在眼裡，並要求2周內提出施工報告並改善。

網協代理秘書長王凌華表示，網球中心為符合世大運標準，在地板塗七層壓克力油漆，但比賽導致破損不堪，營建廠商在保固合約內，將路面進行補釘修護，但選手向網協反應，當網球打到修復完成的補釘時，球速會銳減，而打到未修復的光滑面，球速會飆升，他說，這種到處補釘的場地，不僅外觀不好看，擊球前還要冒著被「魔球」打到的風險，危險萬分。

體育局長李再立指出，網球中心為國家代表隊使用的專業場地，許多好手及團隊會租借使用，自己也常去網球中心，他認為，球場地面的補釘若要重新整修，必須把整個網球場的鋪面打掉重做，估算費用為150萬，並且因為營建保固已經過期，後續要協調營建廠商與網球中心之營運廠商依責任來照比例分攤經費。

網球中心OT營運廠商賴執行長則指出，場地在日常使用方面，不會有問題，但要辦國際賽事，仍要刨鋪重做地面，並撇說，補釘狀況營運方無權處理，責任歸屬為營建廠商，更要求體育局再次確認合約內容，釐清詳細責任歸屬。

(中時 )