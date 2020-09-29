大陸網路巨頭新浪公司宣布，將把在那斯達克股市掛牌交易的股票下市，成為美中科技戰以來，最新一家退出美國股市的大陸企業。新浪是在2000年4月13日於美國那斯達克上市，預計私有化的計畫完成時間是2021年第1季，如果私有化成功，代表新浪在美上市20年後，將從資本市場下市。

擁有人氣微網誌網站微博的新浪發布新聞稿表示，董事會同意和新浪執行長曹國偉掌管的New Wave MMXV Ltd.合併。New Wave MMXV將以每股43.30美元買下，較六月提出的41美元還高。在這起合併案中，新浪估值25.9億美元（約新台幣755億元）。

華爾街見聞報導，由於私有化價格較新浪目前股價高出7.7%，新浪股價盤前一度大漲11%。新浪是大陸首家在美國掛牌上市的網路公司，最近受到美中科技戰影響，美國多家做空機構刻意放空中概股，讓新浪萌生回歸A股念頭。而新浪很大機率將回A股市場上市，否則沒有必要先私有化，完全可間接像之前阿里巴巴和京東那樣異地上市。

新浪財經報導，這次收購的價格為43.3美元，較之前的出價41美元提高了5.6%。這次的出資，New Wave將通過民生銀行的某些承諾定期貸款融資及曹國偉和New Wave的現金出資組合獲得。

美國財經媒體報導，在美國加強審查的環境下，大陸公司當前轉向國內市場籌資的興趣越來越高，而在美中貿易衝突開始前，大陸的網路安全公司奇虎360即於2016年7月在紐約證券交易所退市，並在2018年於上海上市。

報導指出，騰訊也在今年7月，對在2017年於紐交所上市的大陸網路搜尋引擎搜狗，提出約21億美元的收購邀約。曾在美國紐交所上市的大陸生活服務及分類信息網站「58同城」，也在今年同意以87億美元的價格，被一家私募股權集團收購下市。

由於華府當局考慮對在美國上市的公司實施更嚴格的規定，要求它們必須對美國會計師開放稽核文件，恐造成大陸企業被迫退出美股，轉向香港和上海股市掛牌。

目前還在紐約證交所交易的電子商務巨擘阿里巴巴和京東，去年在香港發行股票；阿里巴巴旗下的金融服務分支則計畫在香港和上海雙重上市。大陸主要晶片製造商中芯國際（SMIC）去年6月從紐約下市，美國當局本周對中芯國際祭出最新出口管制措施，重創在港掛牌的中芯國際股價。

(中時新聞網)