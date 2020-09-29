台南大內區「楊長利公厝」登錄為歷史建築。（台南市文資處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會28日舉行，大內區「楊長利公厝」、新市區「大社張氏中廳」建築各有特色且具時代意義，經委員決議登錄為歷史建築。

大內區「楊長利公厝」因年久失修，木構造嚴重破損、構件脫落，又因地震造成整體結構傾斜，經民眾提報後，市府文資處依法審查作成列冊追蹤決定，並辦理後續審議程序。

文資處表示，在此過程中，除邀集建築、結構類專家學者現勘，提供所有權人緊急加固措施之建議外，也於審議會前舉辦說明會，向所有權人說明文化資產指定或登錄後之權利義務，並蒐集與會所有權人意見，於本次會議中提供委員參考，本案涉及所有權人數眾多，意見分歧，文資處仍盡可能盡力溝通。

經審議會充分討論，「楊長利公厝」建物雖整體結構傾斜，但細觀其木構件、細木作和青磚等裝飾及做法，仍可見工藝之精美細緻，建物前埕空間的兩座旗桿座，反映大內楊家過去的繁華與聚落形成脈絡，故經委員決議登錄為歷史建築。

另一案同樣也是所有權人眾多的「大社張氏中廳」，是新市區張姓家族的宗祠，由所有權人之一向文資處提出申請指定或登錄文化資產。

因所有權人間意見分歧，考量指定或登錄後，後續管理維護措施難以推展，故前次審議會決定，先請所有權人間進行溝通協調，凝聚共識後再送審議。歷經主張保存之所有權人數月奔走遊說後，已取得超過半數之權利範圍的所有權人同意，因此提至本次會議審議。

因該建物呈現「閩式」與「日式」融合構法與風格的建築形貌，以及張氏族人對新市大社地區開發之影響，經委員決議登錄為歷史建築。

(中時 )