HMD今日宣布，該公司首款5G手機諾基亞8.3 5G在台上市，採用高通驍龍765G晶片組、主打中階市場，比起8.3在歐洲的建議售價為649歐元（相當於21,900元新台幣），8.3在台上市建議售價為16,990元，HMD也表示，8.3首次與全新007電影「生死交戰」獨家聯名，以特務專用手機之姿登場，預計10月15日開放預購

HMD表示，8.3是業界首款支援5G全球漫遊的智慧型手機，從600MHz至3.8GHz 共13個5G頻段都支持，適用於電信業者在全球階段性部署的獨立組網和非獨立組網，螢幕為6.81英吋，也是諾基亞品牌最大螢幕的智慧型手機，並且是目前市面上少數保留3.5mm耳機孔的手機，電池容量為4,500毫安培，主相機為四鏡頭，包括6,400萬像素主鏡頭、1,200萬像素微光超廣角鏡頭、200萬像素景深和微距鏡頭的組合，內建劇院拍攝模式，前置鏡頭為2,400萬畫素。

而在入門的3.4方面，HMD表示將在10月在台上市，3.4的三鏡頭主相機包括1,300萬畫素主鏡頭、500萬畫素廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭，支援AI成像，以及2天電池續航力，售價日後才會公布。

(工商 )