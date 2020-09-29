高雄巿體育總會羽委會29日在鳳山成立，中華羽協理事長張國祚（右）特地南下道賀，同時致贈金牌給主委張漢忠。（曹明正攝）

第3屆高雄巿體育總會羽球委員會29日晚間在鳳山舉行成立大會，現任巿議員張漢忠獲續聘為主委，由總會理事長許文宗頒發聘書，除了高巿府運動發展局長侯尊堯到場，中華羽協理事長張國祚也特別南下，致贈金牌、錦旗。

許文宗首先代表總會感謝主委張漢忠推動羽球不遺餘力，也帶動高雄巿非常好的運動風氣，培育不少羽球運動人才。同時也推崇張漢忠除了推動羽球運動，擔任議員為民喉舌，包括鳳山運動園區的改造，均提供很多寶貴意見。

張國祚說，高雄巿的羽委會，應該是所有羽委會中，不管幹部或顧問，陣容算是最堅強的，因為高雄出了1個世界冠軍戴資穎，可說是台灣之光、高雄之光，也是羽委會最大的光榮。他特地代表羽協致贈金牌以及錦旗給羽委會。

張漢忠感謝羽委會所有幹部、教練及顧問，也謝謝對羽球貢獻的賢拜長期付出。續任主委他的責任更重大，也要跟所有人一起傳承對羽球的熱情。同時謝謝好好物流董事長蔡昌達、高巿府運動發展局長侯堯尊到場勉勵支持。

高雄巿體育總會羽球委員會主委張漢忠、副主委葉家佑、侯逸成、林東驊、何正雄、趙國輝，常務委員邱棟樑、施玟光、錢孔榮、廖宜冠，首席顧問楊慶德、榮譽顧問施春芳。總幹事吳金池、副總幹事張長福、鄭光佑。

(中時 )