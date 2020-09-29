外表色澤豔橘、滿布小刺，一切開來還蹦出血紅色的果實，這個長相奇特的水果是「木虌果」（木鱉果），別看它看起來很嚇人，其實是營養豐富的超級水果，究竟木虌果有什麼功效？該怎麼吃、怎麼料理最好？

圖／康樂鼓掌農場

「木虌果」俗名刺苦瓜，是葫蘆科苦瓜屬的草本植物，由於它的黑色種子形狀很像一隻一隻的小鱉而得名。中醫古籍記載，成熟後的種子具有微毒性，經乾燥等加工處理後可作為中藥，稱為木鱉子，用於外敷，可治療腫瘡囊腫。而整顆木虌果的果實是長橢圓形，表面有許多軟刺，果實成熟時會由綠轉紅，台灣原住民和東南亞一代的居民都會取其果肉入菜食用，越南傳統作法是將木虌果和煮熟的米飯混合著吃，也常成為當地小孩、孕婦和體質虛弱者的營養補充品。

不過，台灣的木虌果品種和東南亞品系不同，台灣原生種的體型約為拳頭大小，只比檸檬大一點，而東南亞品系的木虌果則大如足球，一顆重達5、6斤。在風味上兩者也不同，台灣原生種的風味比較溫潤可口，不像東南亞品系的帶有較重苦澀或油耗味，更適合入菜或料理成各種飲品和甜點。

然而，野生的木虌果通常生長在山腳下，產量不高，經過臺東農業品種改良後，國內第一個原生種木虌果品種正式命名為「台東1號」，每公頃年產量可超過40公噸。

木虌果的營養成分和保健功效

木虌果的營養豐富，早就被譽為「來自天堂的水果」，不過因為在國內的普及度仍不高，因此食藥署的食品成分資料庫還查不到這種水果，為此，台東農改場近期送驗分析，發現木虌果有Ｎ大獨特之處：

‧護心、防癌，茄紅素是番茄的25倍

茄紅素是自然界發現最強的抗氧化劑之一，有極強的清除自由基的能力，可以延緩衰老、增強免疫力；此外，還能抑制膽固醇合成，降低血液中膽固醇濃度，預防動脈硬化與心血管疾病。茄紅素還能幫助男性預防攝護腺癌。

但過去我們聽到茄紅素，第一個聯想到的是番茄。其實，木虌果的假種皮（種籽外膜）的茄紅素遠勝番茄。一般來說，每100公克番茄含有3～8毫克茄紅素，台東區農業改良場研究員薛銘童指出，即使以高茄紅素番茄品種（每100公克約含5.4毫克）來計算，木虌果所含的茄紅素仍然大勝，是番茄的25倍。

‧顧眼睛、防心血管疾病，β-胡蘿蔔素是胡蘿蔔的3倍

β-胡蘿蔔素也稱為維生素A原，人體攝取後會在小腸內轉化成維生素A，能預防夜盲症、乾眼症，並且預防或改善視網膜黃斑部病變等眼部疾病。此外，β-胡蘿蔔素也有優異的抗氧化能力，可以抑制某些癌症和心臟病的發生機率，也能減緩化療過程產生的副作用。

木虌果的果肉和假種皮都含有β-胡蘿蔔素，尤以假種皮當中的含量更高，每100公克含有32.8毫克β-胡蘿蔔素，比胡蘿蔔的11.3毫克高出2倍之多。

‧富含膳食纖維，增進腸道健康

木虌果的果肉含有豐富的膳食纖維，每100公克就有3.5公克膳食纖維，比地瓜葉、花椰菜等多數蔬菜類都高，對於緩解便秘、維護腸道健康都有助益。

除了以上特別優異的營養成分之外，木虌果假種皮也含有豐富的油脂，且以不飽和脂肪酸為主，占了總脂肪酸的65％，有助於降低體內的三酸甘油脂、低密度脂蛋白（通稱壞膽固醇，LDL）和總膽固醇，並提高對人體有益的高密度脂蛋白（通稱好膽固醇，HDL）。此外，木虌果果肉也有許多維生素，包括維生素B5、C、和E，假種皮中含量較豐富的維生素則是B3，也比多數的蔬菜類還高。

木虌果怎麼吃？

很多人好奇，長相奇特、色澤鮮豔的木虌果，吃起來究竟是什麼味道？日前就有網友在臉書社團張貼一張「惡魔果實」的照片，原來是她從超市購買木虌果回家烹煮，描述「喝起來有淡淡香菇雞湯的味道」。

薛銘童研究員指出，包括嫩葉、還沒熟透的青果，和成熟果實都可以料理入菜。例如嫩葉可以加入胡蘿蔔絲、薑絲、木耳切絲汆燙，再淋一點芝麻醬，就成了清爽可口的開胃菜。

木虌果排骨湯-青果入菜。圖／農委會台東區農改場

至於木虌果的果實，可以這麼做：

1.清洗後切開，將紅色籽取出，果肉切塊、削皮備用。

2.將紅色籽放進過濾杓，加水後輕輕攪拌，等到紅色假種皮從黑色種籽上分離，再把種子挑出來。

3.果肉可熬雞湯或排骨湯，隨著成熟度不同，口感也各異。青綠色果肉煮湯後吃起來像苦瓜，半紅半青果肉口感像瓠瓜，橙色成熟果肉吃起來則像絲瓜。

4.取出的假種皮可用果汁機打勻成果泥，可做湯底或入菜，或是加入鳳梨、檸檬、蜂蜜或冰糖，調製成木虌果汁。

木虌果檸檬飲。圖／農委會台東區改良場

建議木虌果汁的黃金比例為：上述用果汁機打好的假種皮果泥稀釋12倍，由於略帶苦味，建議加熱後放涼，160cc的木虌果汁加5cc檸檬汁即成檸檬木虌果汁，若加15cc鳳梨汁就是鳳梨木虌果汁，換成10cc的百香果汁，就是酸甜可口的百香果汁，最後可依個人口味加一點冰塊或蜂蜜調味。

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(中時新聞網)