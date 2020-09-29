俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9月29日表示，普丁總統正在考慮接種新冠疫苗。他強調，普丁接種疫苗後會對外公佈，絕不會秘而不宣。如果普丁決定施打疫苗，將成為首位公開施打新冠疫苗的國家元首。

據《衛星通訊社》報導，韓國總統府青瓦台此前曾發佈消息稱，普丁總統在與韓國總統文在寅通電時表示，準備在接種俄製新冠疫苗之後前往首爾訪問。普丁當時說，「我會在親自注射俄產疫苗後訪問韓國」，俄總統新聞秘書佩斯科夫今日對媒體證實此一消息。

佩斯科夫說：「涉及元首，自然是小心再加小心的。總統本人已經說了，正在考慮接種疫苗。因此，讓我們靜待總統本人的決定吧。」

佩斯科夫允諾，在普丁總統接種之後會立即把消息通報給大家。他說：「毫無疑問，克宮不會『秘而不宣』的。」

俄羅斯提前使用疫苗在國際上引發不少爭議，網上還曾傳出假新聞指稱普丁的女兒因率先施打疫苗而死亡。俄羅斯日前也宣布，已搶先註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），普丁也對外透露，本月已有第2款疫苗問世，但強調還需進一步試驗。

報導說，俄羅斯的醫療工作者社交網站doktornarabote對超過1000名醫務人員所進行的一項調查顯示，23.7%的受訪者有計畫接種疫苗，24.3%的人表示還未決定。另外則有超過50%的受訪者認為沒有必要施打疫苗。

莫斯科9月15日採用自願形式開始為醫務工作者接種新冠病毒疫苗，這項疫苗為俄羅斯國產，於2020年8月註冊，現處於第3期臨床試驗階段，預計將有4萬名志願者參與該項試驗。

(中時新聞網)