薛莉芙是埃及第一位打進法網會內賽的選手。（美聯社）

2020法國網球公開賽女單第2種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）今天在法網女單第一輪面對埃及女將薛莉芙（Mayar Sherif）差點陰溝裡翻船，不過普莉絲可娃即時穩住陣腳，經過2小時15分苦戰，以6比7（9比11）、6比2、6比4過關。

薛莉芙從會外賽打進來，是埃及第一位打進法網會內賽的網球選手，第一盤讓普莉絲可娃嚐盡苦頭，雖然第二盤氣勢轉到普莉絲可娃那邊，第三盤薛莉芙仍努力為勝利奮戰，該盤第7局更是救了5個破發點，不過最後還是普莉絲可娃又破發一次，取得5比3絕對優勢。

克服一次又一次難題的普莉絲可娃，在第一個賽末點就以「愛司球」鎖定勝利，這位前世界球后曾在2017年法網挺進到女單4強，下一輪將對上2017年法網球后奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），來自拉脫維亞、23歲的奧斯塔彭科，揮別近兩年在羅蘭蓋洛斯單打都一戰出局的陰霾，而普莉絲可娃則要努力突破今年美網止步第二輪的成績。

(中時 )