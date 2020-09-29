美國總統大選首場電視辯論倒數計時、英國與歐盟最後脫歐談判今日展開，全球市場情緒整體偏向謹慎觀望，歐洲股市全面下行，美股開盤漲跌互現，但幅度均不超過0.2%，道瓊工業小跌，那斯達克、費城半導體微升，標普500平盤震盪。

開盤前美元又出現拋售，指數一度又跌至94以下，黃金、白銀等貴金現價也有提升，看得出避險情緒。

英國3大金融點差交易(價差賭注)服務商之一倫敦資本集團(LCG)洛勒(Jasper Lawler)指出，總統大選辯論是周三最大風險事件，但須要在周二就予以關注。川普(Donald Trump)可能是對市場更友好的候選人，但市場期望拜登(Joe Biden)獲勝。前副總統拜登在民意調查中領先，但在辯論中他被認為是弱者。

法人投資服務商Stone X公司市場分析主管歐康諾(Rhona O'Connell)表示，在美國總統辯論、英國脫歐談判，外家即將來到的非農就業人口數據公布等不確定因素下，市場面對大規模持倉會非常謹慎，投資人可能不太急於入場。

(中時新聞網)