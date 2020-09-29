響應國際乳癌防治月，三峽恩主公醫院於10月1日至10月31日舉辦「粉紅十月 乳此重要」活動，號召各位女性朋友攜手定期來篩檢。活動內容包含由乳房外科黃星華主任主講乳癌防治講座、免費乳癌篩檢、乳房攝影巡迴車服務深入社區進行篩檢，宣導乳癌定期篩檢的重要性遠離乳癌威脅。

根據衛生福利部國民健康署109年最新統計，乳癌是婦女癌症發生的第一位；也是新北市女性前3大癌症死因。恩主公醫院吳志雄院長表示，乳癌是威脅女性健康的頭號殺手，透過定期的篩檢每2年1次乳房X光攝影檢查可降低乳癌死亡率，要預防乳癌發生可透過自我檢查、乳房超音波、乳房攝影等篩檢方式勤預防才能及早發現及早治療。

為維護婦女健康，恩主公醫院在10月份舉辦一系列乳癌防治活動，提供乳癌防治衛教、篩檢與治療的推廣，提升民眾對於乳癌的健康識能，恩主公醫院也呼籲各位女性朋友做伙來篩檢，由國民健康署提供45至69歲婦女、二等親有乳癌家族史的婦女可提前到40歲，每2年作1次免費乳房X光攝影篩檢服務，以利提早發現異常。

(中時新聞網)