桃園一對男女，廖姓男子與王姓女子，兩人在同一間公司上班，為了要省錢合租一間套房，而王女有一個上大夜班的弟弟，會在姊姊與廖男出門上班後，到套房睡覺補眠，某天王女弟弟向姊姊透露，一人在家睡覺時「被摸下體」，王女放手機偷錄，事情發展讓王女相當咋舌。

廖男與王女一起合租套房，平常王女睡床上，廖男則是打地鋪，而王女弟弟因為在附近上大夜班，白天時會到姊姊套房借睡補眠，廖男也知情；去年5月，王女弟弟告知姊姊，有時在套房裡睡覺，「好像被摸下體」，王女懷疑就是廖男，但沒有證據，因此王女用手機放在房間偷偷攝影。

去年6月10日晚間大約7點，廖男發現王女弟弟在套房睡覺心生邪念，先是猥褻王女弟弟、接著口交，之後用手機拍下體，騷擾過程全被暗藏的手機錄下，收集到證據後，王女與弟弟隨即控告廖男。

偵訊時廖男對犯行坦承不諱，稱看到王女弟弟熟睡，才會一時衝動趁王女外出，對其弟弟猥褻得逞；王女弟弟則作證表示，因為上大夜班的關係，只要一睡著都是熟睡，直到5月感覺到被摸，才告知姊姊。

廖男在偵訊坦承犯行，辯稱是看到男子獨自熟睡一時衝動，所以趁王女外出之際下手，但不知過程都被蒐證拍攝下來；弟弟則指證，自己上大夜班，所以睡著後都睡得很沉，5月間被摸時有感覺，才向姊姊訴苦。

桃園地院審理此案，依乘機性交罪判處廖男1年6月徒刑，但審酌雙方以12萬元私下和解，王女弟弟亦同意原諒，最後判處廖男緩刑4年，緩刑期間須交付保護管束，並在判決確定2年內提供120小時社區勞務。

(中時新聞網)