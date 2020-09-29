消防人員到場時，起火住家已冒出熊熊大火。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

氣爆威力之大，連冷氣都彈落9樓地面。（廖素慧攝）

氣爆威力之大，連冷氣都彈落9樓地面，附近居民忙著善後（廖素慧攝）

嘉義市今天晚上8點47分傳出氣爆火警，一棟大樓其中一戶起火燃燒，嘉義市消防局已從火場中救出一名意識不清，全身燒燙傷的男子，因該戶林姓住戶早上才傳自殘照給朋友，晚間住家就發生火警，加上目前救出的男子疑似就是住戶本人，警消不排除是有人蓄意引爆瓦斯造成火警。

嘉市一棟大樓9樓一戶民宅起火燃燒，當時附近居民曾聽到爆炸聲響，嘉市消防局出動後湖、第一、東區、德安分隊前往搶救，9點17分火勢已撲滅，至於被救出的男子疑似是42歲林姓住戶，意識不清但對痛有反應，現已送醫搶救中。

嘉市消防局指出，林姓男子早上曾傳自殘照給外縣市的友人，友人當時曾報案，後湖分隊前往時，男子一度聲稱有服藥、想睡覺，之後因人平安，消防人員隨即返隊，結果晚上獲報同一棟大樓有火警時，消防人員就覺得不妙，不過火警發生原因還要進一步釐清，初步得知該火警未嚴重波及其他住家，但為求安全，警消已疏散28人。

至於林姓男子送到嘉義基督教醫院搶救時已無意識，據院方表示，男子傷勢嚴重，目前生命徵象不穩定，性命危急。

據鄰居透露，氣爆住戶下午曾傳出激烈爭吵聲，但消防人員救出林男時，他獨自一人在屋內，當時已倒臥在床上。另消防人員也說，現場未找到瓦斯桶或汽油桶，不排除天然氣蓄積引燃火勢，已請瓦斯公司前來協助

立法委員王美惠第一時間到場關心，指巨大爆炸威力不但把冷氣直接從9樓噴飛到地面，周邊住戶也傳門、窗損壞狀況，尤其氣爆當時大樓下方有民眾正在烤肉，幸好沒被掉落物品砸中，尤其居民中午就曾看到救護車來過，認為民眾如果情緒不佳，應該找張老師等單位諮詢。鄰近住戶也說，發生這種事造成住家受損「覺得很衰」，幸好人很平安。

嘉義大樓氣爆影片曝光

(中時 )