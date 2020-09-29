讀賣巨人隊王牌投手菅野智之今（29）日在客場對廣島鯉魚隊先發，他主投6局被擊出4支安打，送出9次三振，只失1分，拿下勝投；戰績12勝0敗、自責分率1.76，且自開幕戰起12連勝，終於打破1938年白俄投手須田博（Victor Starffin）保持82年的11連勝隊史紀錄。

菅野智之在1局下被廣島隊開路先鋒大盛穗敲出三壘安打，再被擊出高飛犧牲打、失1分，但接著馬上穩定下來，未再失分。隊友也提供適時的火力支援，總共攻下6分，幫他解套並取得勝投資格，菅野投完6局已用了104球，於是提前退場休息，最後比數是6比1，巨人隊勝出。

今天也是菅野智之生涯第99勝，再1勝便可達成百勝里程碑。而開幕戰起12連勝則與前近鐵猛牛隊的岩隈久志並列，下一次先發菅野就有機會刷新日職紀錄。

此外，如果不是球隊開幕戰起，而是個人開季連勝紀錄，巨人隊史紀錄是崛內恆夫於1966年創下的13連勝；日職紀錄則是樂天金鷲隊田中將大在2013年寫下的24連勝，後者幾乎不可能被打破。

(中時 )