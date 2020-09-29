政府執意開放含瘦肉精的美國豬肉進口，讓國人憂心，行政院長蘇貞昌今被國民黨立委江啟臣問到，上次政府召開食安會報是何時，他完全答不出來，並引起各界批評。藍委陳玉珍表示，這證明了蔡政府開放美豬進口，是完全沒經過評估的。

陳玉珍今在政論直播節目《野台》中表示，從蘇貞昌的反應來看，其實就證明了蔡政府開放含瘦肉精美豬進口，是真的完全沒有經過任何評估的。

陳玉珍指出，不要說食安會報是去年6月開的，和美豬相關的其他專業評估，從國民黨立委們質詢的過程中，都可以看的出來，他們做這個政策開放的時候，行政院內部絕對沒有評估，甚至都不知道。

陳玉珍認為，實際上各部會是接到命令，所以像衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲就突然要面對「用今日的我，打昨日的自己」，自己打臉自己，整個大轉彎，而這也是為何近來政府官員會失言頻頻。

對於國民黨的質疑，行政院則表示，蘇揆上任後已改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。不過，國民黨也指出，開放標準早就公布，行政院說有經過諮議會、跨部會小組討論，要求行政院應公布相關會議紀錄。

(中時新聞網)