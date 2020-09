副總統賴清德今出席「世界台灣商會聯合總會第26屆年會」閉幕典禮時表示,臺商是臺灣力量的延伸,有大家的努力打拚與成果,臺灣才有可能持續繁榮。

副總統致詞時首先感謝第26屆台商總會施至隆總會長在任期內,秉持榮耀、實力及傳承,奔走於6大洋洲之間,服務鄉親和臺商,讓臺商的力量照耀全世界。

他指出,新任梁輝騰總會長在墨西哥經商30年,墨西哥有天災時,都捐款協助;臺灣遭逢天災時,他也慷慨解囊,幫助臺灣,相信未來定將使台商總會的業務更上一層樓。

針對這次武漢肺炎,臺商慷慨捐輸,經由施總會長的號召,大家出錢出力捐口罩、隔離衣,讓臺灣「Taiwan can help, Taiwan is helping」的理念可以在世界各國落實,讓國際看到臺灣的實力,賴清德也特別表示感謝之意。

他提醒大家,在武漢肺炎疫苗還沒有證實成功前,加上流行性感冒來襲,回到僑居地也要戴口罩,保持人跟人的距離的公共衛生手段是非常有效的,希望大家能夠採用,為國珍重。

他說,這次武漢肺炎除了造成產業鏈斷鍊及重組,世界各國把關鍵零組件、防疫物資的生產鏈移回國內,世界正進行一場大改變。他要祝福每一位臺商都能妥善因應,把轉變當成機會,從危機中找到轉機,讓企業不僅不受到衝擊,而且能夠更上一層樓,有新的局面。

他說,今天上午蔡總統出席開幕典禮時指出,臺商支持臺灣,臺灣也會跟臺商站在一起,特別指示僑委會童振源委員長及徐佳青副委員長要加強對臺商的協助、加碼海外信保基金的運用,希望大家能夠共同度過最艱難的一刻,希望大家因為這個疫情,力量能夠更團結。

談及中美貿易衝突下臺灣的應變之道,他指出,蔡總統提出「5加2產業創新計畫」及「新南向政策」,就是希望臺商不要把雞蛋全部放在一個籃子裡,讓臺灣因新南向的發展力量可以擴充。

他強調,今年8月為止,回臺投資資金有1兆1,000億元之多,創造了9萬多個工作機會。臺灣不會因此而自足,他相信,未來只要我們堅守民主的價值,持續推動發展方向,應該可以立於不敗之地。

至於臺商對中美貿易衝突的因應之道,副總統表示,蔡總統上午出席開幕典禮時強調,政府會透過單一窗口Taiwan Desk,協助大家解決各種困難。投資臺灣是最重要的,因為投資臺灣,我們才有辦法創造就業的機會;才有辦法解決低薪的問題;經濟才有可能持續發展,在國際上持續占有一席之地;我們的社會也才能穩定發展。

(中時 )