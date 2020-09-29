娜婭里維拉25歲的模特兒妹妹，身材火辣。(取自Nickayla Rivera IG)

美國影集《歡樂合唱團》（Glee）女星娜婭里維拉（Naya Rivera），今年7月帶著4歲兒子出遊，不幸溺水身亡，享年33歲，讓她前夫兼孩子的爸Ryan Dorsey傷心欲絕。然而事發2個月，Ryan Dorsey就被直擊與娜婭里維拉的模特兒妹妹Nickayla Rivera在商場十指緊扣，看似已找到新的慰藉。

娜婭里維拉今年7月8號傳出失蹤消息，而她年僅4歲的兒子則被發現孤身一人在湖泊的出租船上，在失蹤的第5天，警方在湖中發現了她的遺體。她的兒子更向警方童言童語地說，他和媽媽一起來游泳，但媽媽再也沒回到船上。

然而據《每日郵報》報導，娜婭里維拉傷心欲絕的前夫Ryan Dorsey，在她逝世2個月後，已找到新的慰藉，那就是娜婭里維拉的25歲親妹Nickayla Rivera。他們倆人不僅近日被直擊在商場十指緊扣、互動親密，還被爆料已經同居中，一起照顧娜婭里維拉已經5歲大的兒子。

對於Ryan Dorsey與Nickayla Rivera疑似熱戀中，外國鄉民評論兩極，有人直言「哇，這完全就是背叛」、「我不知道該說什麼」，也有網友認為「這就是人生，不管怎樣我覺得這件事很美好」，而這位網友就獲得89個倒讚，還有人火大開罵「背叛很美好？？？」。

(中時新聞網)