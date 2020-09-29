市議員楊典忠質疑，台中市民的交通安全保障在哪裡？（市議員楊典忠提供／陳世宗台中傳真）

台中市轄內有多座工業區、加工出口區與中科兩大園區，每天約有12萬餘從業人員，但是有民眾反映，梧棲關連工業區自強路與自立二街口發生4次交通事故，辦過多次路口裝設紅綠燈會勘，但是只聞樓梯響，不見人下來，市議員楊典忠質疑，台中市民的交通安全保障在哪裡？

楊典忠指出，台中都市發展吸引人口往工業區、加工出口區、科學園區週邊住宅區，為了周邊居民的生活安全、也為了市民到工業區上班的交通安全，希望市政府儘速建立中央管轄區域的公共設施改善管道。

楊典忠表示，梧棲關連工業區上班人口超過5200人，但是路燈不亮、路口沒紅綠燈、道路養護、河川污染等問題，台中市政府卻都管不到，他拿出市府公文表示，市府對於台中市轄內工業區基礎公共設施管理問題，是要民眾自己找中央工業局嗎？

楊典忠說，上週會勘梧棲關連工業區一個發生A1交通事故的路口，希望裝設紅綠燈，會勘後才知道原來這個在台中市轄內工業區，市政府無權裝設紅綠燈號誌， 一問之下才知道該路口連我在內，已經會勘過3次，難道台中市民的路口交通安全，市政府竟然管不到？

經發局長張峯源表示，工業區只有精科與豐洲屬於台中市政府管轄，若有其他工業區的公共設施問題，則可向經發局反映，再邀工業區管理中心一同會勘。

(中時 )