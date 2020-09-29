俄國軍備研究單位俄羅斯技術公司（Rostec），剛剛發布了軍用外骨骼的測試影片，是俄軍在敘利亞所拍攝的，士兵在穿上外骨骼後，可以跑得更快，也能變得更強壯，揹負更多的裝備。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯研發的EO-1外骨骼，是不需電力的「被動式外骨骼」，採用力學原理使士兵的負重引導到外骨骼上，士兵會感到比較輕鬆。該裝備在敘利亞的戰鬥條件下進行了測試，以瞭解戰地環境是否會影響外骨骼的性能。

俄國塔斯社去年曾報導，俄羅斯第1代被動式外骨骼，是在2015年由Karbyshev研究所研發的，軍方在2019年底完成實驗室內的測試工作。

星斯一所發表的測試影片，看到1位身著全套戰鬥裝備的士兵，在崎嶇不平的地形上移動，包括奔跑、蹲下、跳上平台，駕駛汽車，以及走樓梯等等實驗。

Инженеры Ростеха создали экзоскелеты для армии, промышленности и медицины

影片的說明：「外骨骼並不佔空間，可以隱藏在衣服和裝備的下面。不會妨礙士兵的行動，，反而減輕了運動的疲累。在外骨骼的協助，士兵可以輕鬆攜帶多達60公斤的作戰裝備，而外骨骼本身重量僅是6公斤。」

目前外骨骼分成兩種，一種是電力驅動的有源外骨骼，利用馬達的力量使穿戴者更有力；另一種是無電源的被動外骨骼，它是用液壓與力學原理在省力。

俄羅斯技術公司的另一種外骨骼。(圖/RT)

Rostec公司表示，EO-1是無電源的，以力學原理保護穿戴者的關節和脊椎，並且可以根據士兵的身高和體型進行調整。在靜態條件下，它減輕了穿戴者腿部和背部的負擔，就感到輕鬆而更有耐力。

(中時新聞網)