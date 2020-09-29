國防部表示，大陸解放軍2架運8反潛機，再進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏及緊急起飛兵力應對，對於兩岸情勢再度緊張，會不會擦槍走火開戰？商業總會理事長賴正鎰今下午表示，目前狀況不會打起來，應該不至於發生戰爭。

一般而言，10月驚奇是指，11月初美國總統大選前，最後一刻才出現的某些影響雙方選情的突發事件，據《中評社》報導，對於「台海是否也會有『10月驚奇』尤其台海一旦爆發戰事，是否危害到台灣商業整體表現？」，賴正鎰被問及此事表示，「蔡政府還是要小心謹慎應對」。

賴正鎰說，兩岸應該還不至於發生戰爭，也還不到衝擊程度，目前來看，台灣股票以及房地產表現還理想，就現況而言，不至於會打起來，蔡政府要小心應對，不要刺激大陸，「10月驚奇」還不至於會看到。

他也呼籲蔡政府，若不斷往美國傾斜，大陸一定有意見，希望蔡政府要小心謹慎處理，兩岸關係不要弄得這麼緊張。他並透露，由於兩岸緊張，軍人最近可能會感到辛苦一點，像他最近在台中清泉崗附近，幾個小時中，戰機頻繁升空、飛行，聲浪不斷，連講話都聽不清楚，顯示軍人工作壓力很大。

(中時新聞網)