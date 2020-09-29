副總統賴清德今晚出席「臺灣生技產業發展策略論壇」時表示，他期許生技產業創造生物韌性，成為臺灣下一個兆元產業，並期盼生物醫療能與資通訊產業攜手合作，共同打造「健康臺灣」。

賴清德致詞時表示，臺灣生物產業發展協會今年7月，在武漢肺炎肆虐全球時，與北美BIO生技協會合作，如期舉辦全球疫情下第一場大型實體加線上展會的「亞洲生技大會」論壇，有超過1,000個實體攤位，也有200個國外攤位線上參與，促成超過6,000筆的媒合對談，讓臺灣生技產業與國際接軌，讓臺灣走進世界，也讓世界看見臺灣。

他說，政府除以行動支持臺灣的生物科技產業，他也期許生物產業發展協會的所有的好朋友們共同合作完成三個目標。首先，要將臺灣成為一個生物韌性的國家，尤其在全球武漢肺炎疫情嚴峻的情況下，台灣更應積極強化生物科技產業的實力，厚植臺灣生物科技實力。

他說，第二個目標則是要將生物科技產業打造成臺灣下一個兆元產業。行政院這幾年來，分別通過對生物科技產業相關政策的項目，強調六大方向、擬定與鬆綁相關法規、提供資金及人力支援，或是打造各地生技醫藥聚落，以加速生技產業創新的進程。

ㄊˇ也提到，包括科技部、衛福部、經濟部等各部會，也都積極打造臺灣生物科技廊道，推動生醫產業創新推動方案，2019年我國生技產業營業額將近新臺幣5,600億元，相較於2018年成長8.7％，相信臺灣生醫產業只要能夠持續創新，一定能夠接軌國際，讓生物科技產業成為臺灣下一個世代的兆元產業。

他指出，第三個目標是打造一個「健康臺灣」；生物科技產業可以與臺灣傲人的ICT資通訊產業合作，透過人工智慧處理健保大數據、影像判讀、基因檢測、用IoT建立行動裝置，讓醫療、預防及保健能夠更精準、更有效率，相信臺灣的醫療可以從傳統醫療跨足到長照服務，帶給人類更大的福祉。

(中時 )