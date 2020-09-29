台中市議會29日進行專案報告，市議員施志昌針對今年新冠肺炎爆發初期，台中市政府經濟發展局推出的台中商圈振興消費折扣券之效益提出質疑，施志昌表示，此折扣券除了鮮少為市民所知之外，經發局提出的效益計算也是灌水，580萬的預算竟然可以達到7655萬實在驚人，且投入金額少，對於商圈幫助也僅僅是杯水車薪。

施志昌表示，台中商圈振興消費折扣券推出之時，雖然立意良善，但是因為宣傳不佳，使得很多商圈都在反映民眾都不知道此項政策。專案報告裡提到，經發局針對台中22個商圈1120家店家，編列了580萬元的商圈振興消費折扣券，可以達7655萬元之效益。

施志昌指出，相比於中央發行的振興三倍券編列了511億，預估可以刺激經濟成長約0.2％，以一年30兆GDP來計算，可以多產生600億的效益。而且振興三倍券使用的範圍更廣，取得的人更多，顯見台中的商圈振興消費折扣券根本是灌水。

施志昌說，就算真如經發局所計算可以達13倍效益，逢甲商圈現在一年營業額約73幾億，消費折扣券共發了1萬170張，金額203,400萬，若依據經發局算法，可以產生約267萬的效益，大約只佔一整年的0.036％，對於商圈來說也只是杯水車薪。

施志昌強調，因現在大家擔心第二波疫情席捲重來，希望經發局能記取這次紓困的經驗，推出真正有效果的政策，而不是推出後成效不彰，再來灌水成效，對於商家沒有實質意義。

(中時 )