上緯投控（3708）在碳纖維複合材料及風電材料出貨放量下，8月營收突破10億元水準，改寫新高，29日公告單月自結數，稅前盈餘1.19億元，年增308％，稅後盈餘1.03億元，年增494％，EPS 1.12 元。
上緯投控目前主要事業包括環保耐蝕材料、環保節能材料與碳纖事業開發，佈局多年的碳纖維複合材料事業逐漸開花結果。
上緯投控以碳纖維拉擠碳板，打進風機製造商MHI Vestas供應鏈，今年第二季起放量出貨，而碳纖維預浸布也已出貨中國風機龍頭金風，明年產品更可望打入美國GE供應鏈。
看好未來在風電市場的應用潛力，上緯投控在兩岸啟動擴廠。在台預計增設2條產線，新產線已開始認證，預計明年出貨；江蘇擴產計畫預計年底前到位。
上緯投控上半年EPS 3.22元。碳纖維複合材料及風電材料出貨放量，8月營收10.16億元首度突破10億元大關，月增16.25％、年增103.5％；前八月營收年增32.03％。7月每股獲利0.69元，超越第一季成績，法人看好第三季獲利成長。
(工商 )
#上緯投控
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